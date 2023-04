[Dossier] Patrimoine. La synagogue d'Elbeuf bientôt sauvée

Sélectionnée parmi les 18 sites du dernier Loto du Patrimoine, la synagogue d'Elbeuf fait partie d'un ensemble de sites hébraïque de l'agglomération de Rouen qui raconte une certaine histoire de la communauté juive en Normandie. Inscrite aux Monuments historiques en 2009, elle a été construite en 1909, après l'arrivée des juifs alsaciens au début du XIXe siècle. Une migration faisant suite à l'annexion de l'Alsace par les Allemands. "Les juifs alsaciens ont plié bagage et sont venus à Elbeuf pour développer l'économie de la soie et du textile", précise Nassim Levy, président du consistoire régional des communautés juives de Normandie. Cette présence juive, qui s'est développée notamment autour des industries de la famille juive Blin, propriétaire d'une grande usine de draps à Elbeuf, a marqué l'histoire du territoire, bien que la communauté ait fui puis été décimée au cours de l'Occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1941, "la synagogue est transformée en écurie par les Allemands".

"Sans mémoire, il n'y a pas d'histoire"

Si, contrairement à la synagogue de Rouen, l'édifice a été préservé des bombardements, il a gardé les stigmates de l'Occupation. C'est d'ailleurs l'un des derniers édifices de France qui porte encore les traces de l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale. "Derrière le bâtiment, il y a encore sur les murs extérieurs les étoiles jaunes inscrites. On a voulu les protéger pour montrer que cette synagogue a souffert justement du joug nazi, pour que l'histoire ne se répète pas", précise Nassim Levy. C'est toute la démarche des porteurs du projet, lancé dans le cadre du Loto du Patrimoine : faire de cette synagogue un lieu de mémoire. "Sans mémoire, il n'y a pas d'histoire… Bien sûr, la synagogue servait pour les offices religieux mais, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de personnes de confession israélite à Elbeuf", explique celui qui préside aussi l'association des Amis de la synagogue d'Elbeuf. "Il y a évidemment des juifs à Elbeuf comme partout, mais tous ne sont pas pratiquants." D'où le choix de cette reconversion en musée du judaïsme. La synagogue pourra aussi, au besoin, accueillir les fêtes religieuses, mariage ou bar-mitsvah, et également d'autres activités culturelles telles que des spectacles de danse ou des cours de calligraphie. Nassim Levy en est convaincu, ce programme culturel pourrait faire vivre toute la Normandie autour d'un circuit mémoriel faisant le lien avec les plages du Débarquement ou encore la Maison Sublime à Rouen (lire par ailleurs).

Aujourd'hui à l'abandon et investi par les pigeons, l'édifice est insalubre. Il souffre notamment de problèmes d'étanchéité liés à une mauvaise gestion des eaux pluviales. Les maçonneries extérieures menacent également de chuter. Les travaux ont été ainsi chiffrés à 3,2 millions d'euros. Le montant de la dotation allouée au site d'Elbeuf sera dévoilé lors des prochaines journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre 2023, pour un lancement des travaux escompté à l'orée 2024 et une ouverture au public pour l'année 2027.