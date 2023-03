Mission du patrimoine. La synagogue d'Elbeuf fait partie des 18 sites emblématiques retenus

Un bâtiment historique normand bientôt rénové ? La synagogue d'Elbeuf fait partie des 18 sites emblématiques retenus pour l'édition 2023 de la mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern. Elle est déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ. Chacun des sites bénéficiera du soutien financier de la sixième édition de l'offre de jeux Mission Patrimoine qui sera lancée à la rentrée de septembre 2023. Le montant de la dotation de chaque site sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine.

Quelques mots sur l'histoire de la synagogue d'Elbeuf

"Construite grâce au don d'Alphonse Haas, la synagogue d'Elbeuf représente l'aboutissement du "modèle ecclésial" défini par Dominique Jarrassé, spécialiste du patrimoine juif français et historien de l'Art. Ce type de plan, calqué sur celui d'une église, est en passe d'être abandonné à la veille de la Première", précise La Fondation du patrimoine, en charge de l'opération dans un communiqué datant de jeudi 16 mars. "Dès 1941, la synagogue est réquisitionnée et transformée en écurie. Quelques travaux réalisés pendant les années 1960-1970 permettent d'accueillir à nouveau les fidèles entre 1980 et 1995." Toutefois en raison de son état de délabrement, la synagogue est ensuite fermée et en 2009, l'édifice est inscrit au titre des monuments historiques.

La synagogue d'Elbeuf "constitue un précieux témoignage de l'importance de la communauté israélite de la ville d'Elbeuf, et plus particulièrement des grandes familles ayant contribué à l'expansion de la ville par l'industrie textile, dont le patrimoine industriel connaît aujourd'hui un renouveau par de nombreuses reconversions", rappelle la fondation.

Le projet de valorisation de l'édifice religieux normand

"La Ville, l'association cultuelle et l'association culturelle des Amis de la synagogue d'Elbeuf souhaitent valoriser le site pour qu'il soit plus qu'un lieu de culte où se célèbrent offices, bar-mitsvah, mariages et fêtes religieuses", poursuit l'organisme. "L'objectif est qu'il devienne également un lieu culturel." Il rappelle par ailleurs en quoi consistera le projet. L'idée est de "créer un musée rappelant l'histoire du judaïsme à Elbeuf. D'autres activités culturelles notamment autour de la danse ou de la calligraphie."

Pourquoi une rénovation s'impose ?

"L'ensemble des bâtiments de la synagogue souffre d'importants désordres liés à un manque d'entretien et à l'usure des matériaux", affirme la fondation. "La plupart sont liés à un défaut d'étanchéité des couvertures et une mauvaise gestion des eaux pluviales. Les chéneaux sont défaillants, encombrés et viennent altérer les maçonneries extérieures, qui menacent aujourd'hui de chuter, ainsi que les espaces intérieurs qui présentent divers habillages détériorés, un escalier condamné, etc." Par ailleurs, nombreux sont les planchers à s'être effondrés à la suite d'infiltrations répétées d'eau de pluie.

Les travaux à réaliser

La restauration conservera l'état de la structure datant de 1909. Elle devra respecter "les dispositions de l'édifice au XXe siècle et conservant les stigmates laissés par la Seconde Guerre mondiale, tout en aménageant les dispositifs et équipements nécessaires à l'accueil du public." Les premiers travaux à réaliser seront ceux de la restauration des couvertures et des charpentes. Ils se poursuivront (hors Mission patrimoine), avec la restauration des façades des bâtiments sur rue et de l'extension. Le début des travaux est fixé en 2024 et la fin, en 2027.