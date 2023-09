Loto du Patrimoine. La synagogue d'Elbeuf reçoit 300 000 euros de dotation

La Fondation du patrimoine vient de communiquer les dotations accordées aux 18 sites emblématiques sélectionnés par la Mission Patrimoine, portée par l'animateur Stéphane Bern. Cette année, les dotations sont comprises entre 125 000 et 500 000 € par projet, pour un montant global alloué de 6,7 millions d'euros. La synagogue d'Elbeuf reçoit ainsi 300 000 euros.

Une première aide qui s'ajoutera au montant des jeux "Mission Patrimoine" de la FDJ, la Française des Jeux, dont les tickets à gratter ont été mis en vente depuis le lundi 4 septembre. Ainsi, les montants attribués aux projets emblématique et les 100 autres projets départementaux, qui dépendront du résultat des jeux, seront annoncés en fin d'année.

• Lire aussi. [Dossier] Patrimoine. La synagogue d'Elbeuf bientôt sauvée

Achevé en 1909 et inscrit aux Monuments historiques en 2009, l'édifice elbeuvien est aujourd'hui l'un des derniers en France portant encore les stigmates de l'antisémitisme des années de l'Occupation. Un témoignage du passé que les défenseurs du patrimoine veulent conserver pour rappeler l'importance de la communauté israélite de la ville d'Elbeuf, et plus particulièrement des grandes familles ayant contribué à l'expansion de la ville par l'industrie textile.

Aujourd'hui très délabré en raison notamment d'un problème d'étanchéité des couvertures et une mauvaise gestion des eaux pluviales, le monument fera l'objet de travaux de façades des bâtiments sur rue et de l'extension ainsi que la restauration de la bimah, de la salle de prière, de l'escalier d'accès à la galerie des femmes, du vestibule, de la salle sud, de l'office, de l'escalier menant à l'appartement du rabbin et de l'appartement lui-même.

La synagogue sera ensuite transformée un lieu culturel avec la création envisagée d'un musée rappelant l'histoire du judaïsme à Elbeuf.