Calvados. Le Département défendra ses couleurs au Salon de l'agriculture de Paris

C'est la 8e année de suite que le Département du Calvados va fièrement représenter et défendre ses couleurs au Salon international de l'agriculture à Paris. Du 22 février au 2 mars, il va exporter et présenter son savoir-faire aux yeux du monde. Tous les jours sur l'espace "Calvadosez-vous !", le public pourra profiter d'un marché de producteurs, chefs et éleveurs locaux et tenter de remporter des surprises ainsi qu'un séjour dans le Calvados. Le Calvados sera présent aux côtés des autres Départements normands, de la Région et des chambres d'agriculture de la région.

"Nos valeurs : garantir l'origine locale et la saisonnalité, promouvoir les productions et le savoir-faire gastronomique, et encourager l'achat direct… Nous continuons de défendre avec fierté l'excellence et la qualité de notre agriculture calvadosienne", affirme le président du Département, Jean-Léonce Dupont.