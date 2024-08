Calvados. Caen et le Département soutiennent les artistes plasticiens

Avis aux artistes plasticiens : le Département du Calvados et la Ville de Caen souhaitent vous soutenir. Un fonds d'aide individuelle à la création de 30 000€ est disponible pour l'année 2024, afin de financer "des projets de recherche et de création artistique". L'objectif affiché par les deux parties prenantes est d'"accompagner des projets innovants ou expérimentaux, de la peinture au dessin, de la sculpture aux formes de création numérique". Pour en bénéficier, vous devez déposer votre candidature jusqu'au 15 septembre à minuit. Les conditions : ne pas être organisé en association, avoir une démarche artistique originale, et proposer un projet réalisé ou visible dans le Calvados. L'aide ne peut pas dépasser les 5 000€ par personne.