Caen. Une bourse et un prix pour les jeunes artistes plasticiens

Les jeunes artistes ont jusqu'au 28 avril pour se manifester. Pour la quatrième année de suite, la Ville de Caen met en place son dispositif "Jeune création" pour soutenir les jeunes artistes plasticiens de moins de 30 ans, "afin de faciliter l'essor des artistes ou des pratiques émergentes". Ainsi, un prix de 2 000€ et une bourse de recherche de 4 000€ sera remis au lauréat du concours. En fonction des besoins et de la pratique artistique de celui-ci, il se verra remettre un atelier. Le jury du concours sera composé de personnalités du monde de l'art contemporain et de Patrick Nicolle, maire adjoint à la Culture et au Patrimoine de la Ville de Caen. Il sera attentif à "la singularité de la démarche artistique et au parcours professionnel" des candidats.

Toutes les informations pour vous inscrire sur le formulaire en cliquant ici.