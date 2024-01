Immobilier. Les cinq communes près de Caen où les prix baissent

Cela faisait des mois que les prix de l'immobilier stagnaient dans le Calvados. Mais ce début d'année 2024 semble apporter quelques bonnes nouvelles puisque par endroits, les prix sont en baisse dans le département comme l'explique la chambre des notaires. En effet, si certaines communes à l'instar de Moult-Chicheboville, Thaon, Sannerville ou encore Douvres-la-Délivrande, enregistrent une hausse des prix de 10 %, d'autres communes se montrent plus abordables.

C'est le cas de Bernières-sur-Mer (-8,40 %), Bourguébus (-9,20 %), Fontaine-Etoupefour (-11,50 %), Verson (-11,80 %), et Cairon qui affiche jusqu'à -17,10 %. Des chiffres comparés à ceux de novembre 2022 et qui s'expliquent tout simplement par le facteur géographique. Lorsque l'immobilier est tendu, les biens les plus prisés sont ceux qui jouissent d'un meilleur emplacement ce qui explique ici des prix plus élevés au nord à cause de la proximité avec la mer.

Evolutions des prix de l'immobilier entre 2022 et 2024 autour de Caen.

Pour les budgets modestes, c'est donc le moment de faire des compromis et d'investir dans la pierre.