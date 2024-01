Caen. Marché immobilier : les prix vont-ils baisser en 2024 ?

Le nombre d'appartements anciens vendus a chuté de 9,9% l'an dernier dans l'ex-Basse-Normandie. Les maisons anciennes aussi, avec une baisse des ventes de 16% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres dévoilés par la Chambre des notaires de la cour d'appel de Caen sont probants. Sur Internet ou en agence, les annonces de biens à vendre à Caen sont peu nombreuses, ou bien ils sont trop chers.

Un plafond atteint

Ce recul de transactions s'explique par la période post-Covid exponentielle, selon Frédéric Violeau, notaire à Caen. "Les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, donc tout le monde avait envie d'acheter. Puis, les taux ont augmenté de 300% en 18 mois, c'était violent." Dans le même temps, les prix de l'immobilier ont considérablement augmenté ces trois dernières années. Par exemple, à Caen et son agglomération, un appartement ancien coûtait 2 720 €/m2 en 2023, soit une hausse de 4,2% par rapport à l'année précédente. Le prix de vente médian d'une maison ancienne était de 254 000 € l'été 2023, soit une hausse de 1,6% par rapport à l'année passée. "Aujourd'hui, on a atteint un plateau et la tendance va s'inverser", assure Frédéric Violeau. Peut-on espérer une baisse des prix ? "Oui, sur le terrain, une tendance à la baisse est déjà visible. Le plafond est atteint. On va retrouver un équilibre des forces entre vendeurs et acquéreurs." D'autant que les professionnels de l'immobilier s'attendent à une nouvelle baisse des taux d'intérêt auprès des banques, ce qui devrait offrir plus de pouvoir d'achat aux acquéreurs. "On va y voir plus clair dans les six mois à venir. En tant qu'acheteur, attendre pour attendre n'a pas de valeur. Il faut rester en veille permanente, précise Frédéric Violeau. La rénovation énergétique du logement est aussi à prendre en compte dans un achat immobilier."