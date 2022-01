Caen. Sa veste dans Danse avec les stars : des retombées pour Arnaud Journou

Son nom était au générique du dernier prime de Danse avec les stars, sur TF1, samedi 28 septembre 2019. Arnaud Journou, artiste originaire de Caen (Calvados), a customisé la veste d'un membre du jury, Chris Marques. Un joli coup de pouce, puisque le programme est visionné par plus de trois millions de téléspectateurs.

Moins d'une semaine après la diffusion, Arnaud Journou voit déjà l'impact de l'émission. "J'ai surtout des retours des gens avec qui je travaille, les entreprises, les galeristes…, détaille ce spécialiste du pop art, cela m'a permis de concrétiser certains contrats qui étaient en négociation, dans le domaine de la mode". S'il ne souhaite pas en dire plus pour le moment, Arnaud Journou espèce que ses projets verront le jour avant la fin de l'année.

Un projet avec Norbert Tarayre

Pour toucher Chris Marques, l'artiste a notamment travaillé avec la styliste de la star. Parfois, il passe par les réseaux sociaux comme Instagram pour taper dans l'œil des personnalités. "Mais pour en arriver là, il faut envoyer des centaines et des centaines de propositions", prévient Arnaud Journou, dont l'activité professionnelle de responsable commercial aide à démarcher. "C'est dans mon ADN. Je sais frapper aux bonnes portes, insister, provoquer ma chance".

Récemment, c'est le chef et animateur télé, Norbert Tarayre, que le Caennais a rencontré. "Il m'a invité dans l'un de ses restaurants, on a échangé sur un projet potentiel, le mariage du pop art et de l'art culinaire. Je pense que l'on va beaucoup s'amuser !". Arnaud Journou customise aussi les tableaux de bord de voiture. Il vient de signer un contrat avec BMW pour cinquante pièces uniques.