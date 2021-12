Caen. Une fréquentation en hausse au mémorial de Caen

Difficile de croire que le 75ème anniversaire du débarquement n'est pas responsable d'une partie de la hausse de fréquentation du mémorial de Caen (Calvados). Les premiers chiffres de la période estivale suffisent à prouver un lien entre la fréquentation et cet événement reconnu sur la planète entière. De juin à août 2019, le mémorial de Caen a accueilli 175 047 visiteurs, soit une hausse de 24,5% par rapport à l'année dernière, sur la même période.

Succès de l'exposition Norman Rockwell

Au total, depuis le 1er janvier 2019, 346 102 personnes se sont rendues au mémorial de Caen contre 304 562 en 2018, soit une progression de 13,6 %. Au-delà de ces très bons chiffres, le musée a aussi été très sollicité pour l'exposition unique "Rockwell, Roosevelt et Les Quatre Libertés". Exposée depuis le 7 juin dernier, elle a déjà séduit 55 000 curieux. Et cela ne s'arrête pas là. 12 000 réservations sont à venir, ce qui permettra à l'exposition d'accueillir entre 80 et 90 000 visiteurs jusqu'au 27 octobre prochain, date de fermeture de l'exposition.

Le chiffre d'affaires hors taxes de la SEM Mémorial de Caen - qui regroupe le cinéma 360° d'Arromanches, le mémorial de Falaise, le musée du radar de Douvres - devrait atteindre 12 millions d'euros en 2019, contre 10 millions en 2018.

A LIRE AUSSI.

Chtchoukine, Dior, Vermeer : les musées parisiens ont repris des couleurs en 2017

Paris et sa région ont attiré un nombre record de touristes en 2017

[Photos] Norman Rockwell à Caen : une exposition unique en Europe

Du "vin D-Day" aux attractions 1944, le débarquement fait vendre

Du vin "D Day" aux "attractions" 1944, le débarquement c'est aussi de l'argent