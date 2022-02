Caen. "Être papa", la BD qui cartonne avant même sa sortie

La déclaration de naissance, les premiers pas à la crèche, manier un porte-bébé… Autant de petites choses qui font le quotidien des jeunes parents. Pour Laurent Jacquottin, ce sont aussi des sources d'inspiration. Ce dessinateur installé à Caen (Calvados) prépare avec un confrère grenoblois, Pablo Vasquez, la bande dessinée "Être papa".

Des histoires du quotidien

Lolopouet et Le Pueblo - leurs noms d'artistes - se sont lancés dans l'aventure il y a environ deux ans, sur Internet, alors que le Caennais attendait son premier enfant. "On a commencé à raconter des épisodes de vie. Cela peut être des sujets très légers comme des sujets de fond comme la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, etc.", détaille Laurent Jacquottin.

Au quotidien, les anecdotes s'accumulent sur un petit carnet et deviennent des histoires. "Ma préférée, c'est le papa maladroit. J'ai un peu tendance à cogner ma fille sans faire exprès…, poursuit le jeune papa, et je ne suis pas le seul visiblement car par mal d'internautes se sont reconnus !"

15 000 euros récoltés

Si certains thèmes suscitent des échanges entre les lecteurs, pas question de donner des clés aux papas pour être les meilleurs du monde. "L'idée, c'était plutôt de casser l'image du père fort qui ne partage pas ses sentiments. Et de montrer à tout le monde qu'être papa, c'est une expérience magique !"

Face aux demandes des lecteurs, les deux autodidactes se sont lancé le pari d'auto-éditer une bande dessinée en version papier. Ils ont lancé un financement participatif sur internet en septembre, pour obtenir 4 300 euros et imprimer 300 BD. Un mois plus tard, mercredi 23 octobre 2019, l'objectif était pulvérisé à l'issue de la campagne : plus de 15 000 euros récoltés ! Désormais, les dessinateurs vont devoir s'atteler à envoyer "Être papa" aux premiers lecteurs, qui devraient recevoir leur BD avant la fin de l'année, pour la glisser sous le sapin.