[Dossier] Orne. Patrimoine : l'abbaye de la Trappe, entre restauration et révolution

Pour ne pas quitter les lieux définitivement et continuer de faire vivre le site, la communauté de La Trappe a la volonté d'ouvrir les grilles du monastère au public.

La Trappe fait partie du paysage depuis neuf siècles. Fondée en 1140, l'abbaye cistercienne est le berceau de l'Ordre des trappistes. Une communauté monastique contemplative de 17 frères y vit.

A l'intérieur de ces murs, ils prient 7 fois par jour, chaque jour, du premier office à 4h45 au dernier à 20h15. Ils cultivent leurs champs, fabriquent leurs pâtes de fruits et tiennent la boutique, sans oublier les tâches quotidiennes de la communauté à l'image d'une grande colocation. Les journées se ressemblent et sont calées presque à l'heure près. "On a tous les jours le même rythme. Cela peut paraître extrêmement monotone, mais ça fait plus de 30 ans que je suis là et je ne me suis jamais ennuyé", souligne le frère Thomas, père abbé du monastère depuis 5 ans.

"On a énormément de gens qui viennent sur site et se cassent

le nez sur la grille d'entrée"

La communauté engage une nouvelle étape de son histoire avec l'ouverture du site au public, permettant ainsi la découverte de la vie monastique, de l'histoire de l'abbaye, et la mise en valeur de son environnement exceptionnel, tout en préservant des espaces dédiés à la vie communautaire. Il s'agit d'une condition de maintien dans les lieux de la communauté religieuse. "On est 17 frères dans un monastère qui a été construit pour 80, donc ces dernières années on s'est posé les questions : 'Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on reste ? Et si on reste, quelles orientations peut-on se donner pour à la fois nous permettre de vivre ici et faire vivre le lieu ?'", explique le père Thomas.

L'option du tourisme, qui n'en était pas une au départ, a fait son trou. Un projet s'est formé pour permettre à la communauté de se maintenir sur place tout en répondant à la demande récurrente de visite. "On a énormément de gens qui viennent sur site et se cassent le nez sur la grille d'entrée. Actuellement, la réponse standard qu'on donne c'est : ça se visite pendant les Journées du patrimoine et c'est tout", explique-t-il. Avec l'aide de la Fondation du patrimoine, un parcours visiteurs avec signalétique est espéré d'ici à l'été prochain.

Et ensuite ?

Le site comporte à la fois un patrimoine architectural et artistique, à travers un frère qui a vécu dans la première partie du XXe siècle. "Le père Marie-Bernard a été ferronnier, sculpteur, photographe… C'est quelqu'un qu'on aimerait mettre davantage en valeur. Il est à l'origine de toute la statuaire de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus", présente le père Thomas. Un lien fort relie donc La Trappe à Lisieux, lien qui n'a jamais été développé mais qui pourrait l'être à l'avenir. Un triangle pourrait même se créer pour les pèlerins, avec le sanctuaire Louis et Zélie Martin, parents de Sainte-Thérèse, à Alençon.

Enfin, le monastère souhaite profiter de cette ouverture pour accueillir davantage de bénévoles, "des gens qui sont prêts à venir donner un peu de leur temps pour tailler les haies, ramasser les pommes ou aider à l'accueil de la boutique", détaille-t-il.