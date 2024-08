Etretat. Le CROSS Gris-Nez mobilisé pour secourir quatre personnes piégées par la marée

Les sauveteurs en mer, commandés par le CROSS Gris-Nez, sont intervenus, samedi 10 août, pour secourir quatre personnes piégées par la marée montante à Etretat près des falaises. En patrouille dans le secteur, le semi-rigide Chicard de la station de la Société Nationale de Sauvetage en Mer d'Yport en Seine-Maritime a récupéré les victimes avant de les déposer sur la plage d'Etretat, saines et sauves.

Le CROSS Gris-Nez, est intervenu en parallèle au Cap Blanc Nez dans le Pas de Calais pour une intervention similaire avec des personnes isolées par la marée.

La préfecture maritime rappelle qu'il est recommandé de consulter les prévisions météorologiques et les coefficients de marées avant toute sortie en mer ou promenade sur le littoral. D'autres consignes peuvent permettre de sécuriser ces sorties sur les côtes, comme "être équipé d'un moyen de communication en état de marche", "conserver en permanence un repère visuel et un point de repli sur la terre ferme" et "ne pas s'engager sur l'estran en cas de doute ou de méconnaissance des lieux", rappellent les services de l'Etat.