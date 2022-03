Cherbourg. Sauvetage en mer : les isolements par la marée en forte augmentation en Normandie

1 457 opérations et 3 229 personnes secourues ou assistées : c'est le bilan du sauvetage en mer, en Manche et Mer du Nord, pour l'année 2017. On déplore 10 morts ou disparus, du Mont-Saint-Michel (Manche) au Cap d'Antifer (Seine-Maritime), et 23 au total sur toute la façade.

20 personnes isolées en avril

L'année a été marquée par 154 interventions pour des personnes isolées par la marée, soit environ 100 de plus qu'en 2016. Parmi ces opérations, on relève notamment vingt personnes secourues à Saint-Martin-de-Bréhal (Manche) les 26 et 27 avril 2017.

Les zones les plus touchées par ces isolements sont bien souvent les plus touristiques, comme par exemple la baie du Mont-Saint-Michel (Manche) ou les falaises d'Étretat (Seine-Maritime). "Il y a une réflexion à mener sur l'information aux visiteurs, pourquoi pas traduire des panneaux en anglais", suggère Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et Mer du Nord :

Pascal Ausseur Impossible de lire le son.

L'Amoco Cadiz il y a 40 ans

Autre tendance à la hausse, les accidents de plongée, qui représentent 16 opérations. Quatre plongeurs n'ont pas survécu. Là encore, le préfet maritime appelle à la vigilance :

Pascal Ausseur Impossible de lire le son.

L'année 2018 marquera les 40 ans de la marée noire causée par l'Amoco Cadiz, le 16 mars 1978 au large des côtes bretonnes. L'occasion pour Pascal Ausseur de rappeler que 25 incidents graves ou majeurs ont pu être évités, en 2017, dans le rail des Casquets. Une autoroute maritime où naviguent une soixantaine de pétroliers chaque jour :

Pascal Ausseur Impossible de lire le son.

Enfin, précisons que les sauveteurs bénévoles de la SNSM participent à 43% des opérations d'assistance et de secours en mer.

A LIRE AUSSI.

Le préfet maritime de la Manche dévoile ses priorités de sécurité

Grandes marées du 20 au 26 août 2017 : appel à la prudence de la Préfecture Maritime

Normandie : le Préfet maritime Pascal Ausseur décoré commandeur de la Légion d'Honneur