Un été au Havre. Quelles animations pour le coup d'envoi de la saison ?

Le coup d'envoi d'Un été au Havre sera donné samedi 22 juin, dans la cité Océane. Pour lancer la huitième saison du parcours artistique estival, plusieurs rencontres sont programmées avec les artistes qui composent la nouvelle collection d'œuvres : la maison sur pattes de Max Coulon, la colonne d'amphores d'Edgar Sarin, les chaises perchées d'Emmanuelle Ducrocq, etc. Les horaires sont à retrouver sur uneteauhavre.fr.

Sur le quai de Marseille, une colonne d'amphores…

Des bus gratuits

Ce samedi, le public pourra emprunter des navettes gratuites pour se déplacer d'œuvre en œuvre. De 10 heures à 18 heures, les bateaux-bus imaginés par Cosmo Danchin-Hamard partiront de l'hôtel de ville pour aller jusqu'aux Jardins suspendus, formant une boucle de quarante minutes. Neuf arrêts permettront de découvrir les œuvres.

De 14h30 à 17h30, le collectif Sur le toit présentera son œuvre-jardin évolutive installée sur le toit du parking des Docks Vauban, au cinquième étage. Une structure où le public peut grimper pour profiter d'une vue à 360° sur la ville.

Une œuvre-jardin a poussé sur le toit des Docks Vauban.

Le cinéma Le Sirius diffusera à 15h30, 16 h, 16h30, 17 h, 17h30 et 18h le film Haven, co-créé par l'artiste Grégory Chatonsky avec une intelligence artificielle. Une animation qui proose une version alternative du Havre et de ses habitants, qui s'y composent et se décomposent.

Un concert au square Saint-Roch

Un concert inaugural est prévu pour célébrer le retour de la lune au square Saint-Roch, avec la complicité du conservatoire Arthur Honegger. A 15h30, un ensemble de cuivres des élèves du conservatoire propose un programme festif autour des standards internationaux du rock, du jazz et du rythm'n'blues des années soixante-dix. A 16h30, place à un grand ensemble de cuivres et de percussions qui interprètera une œuvre du compositeur François Magnier spécialement créée pour l'occasion.

Grégory Chatonsky poursuit son travail autour de l'intelligence artificielle.

Une balade est par ailleurs proposée par le syndicat mixte du littoral, à 10 heures, en compagnie de l'artiste Stéphane Vigny, qui a conçu une réplique du dernier épi en bois de la plage du Havre. Rendez-vous sur la promenade des Régates, près de l'œuvre. Inscriptions par mail à associationmarc@gmail.com ou au 07 69 60 07 28.

Etudiant à l'Esadhar, Josselin Desbois a imaginé un dispositif lumineux réagissant au vent, dans certains passages du centre reconstruit.

