Un été au Havre. Plus qu'un mois pour en profiter !

C'est un incontournable des vacances dans la cité océane : il ne reste qu'un mois pour découvrir les œuvres du cru 2024 d'Un été au Havre. Le parcours artistique estival est en place jusqu'au dimanche 22 septembre, avec une douzaine de nouvelles créations qui s'ajoutent à la collection pérenne.

Mi-cabane, mi-jardin

Parmi les succès de cette édition, la curieuse structure conçue par le collectif Sur le toit, qui regroupe des architectes et paysagistes. Mi-cabane, mi-jardin, elle permet de contempler la ville depuis le parking du centre commercial des Docks Vauban, au cinquième étage. "Je n'étais pas venu depuis un moment, on peut voir la ville sous un autre angle, il y a des nouveaux bâtiments à droite, à gauche", constate un visiteur.

Dans cette œuvre, composée d'échafaudages, de bois et de plastique, se sont nichés un potager éphémère, des arbustes et des fleurs. Certains se laissent aller à quelques sauts dans les filets qui surplombent les carrés de verdure, d'autres tentent de communiquer entre les plateformes via des tuyaux… Dans un des modules, à l'abri des regards, deux adolescentes passent le temps. "On vient se poser là tous les mercredis… C'est cool, mais il manque des coussins !" Avis aux concepteurs de cette structure, qui sera reconfigurée après son passage au Havre pour prendre ses quartiers sur le parvis de la Cité des sciences, à Paris.

Sieste ou selfie dans le filet, à vous de choisir.

Cette œuvre est participative puisqu'on peut grimper dessus.

Pratique. Un été au Havre, œuvres en place jusqu'au dimanche 22 septembre. Gratuit. Parcours à retrouver à l'office de tourisme et à la maison du patrimoine. Le programme d'animations autour de la structure Sur le toit est à retrouver ici.