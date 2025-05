Saint-Lô. Le musée du bocage normand prépare son retour

Art, Culture. La direction du musée du bocage normand a dévoilé mardi 29 avril un projet scientifique et culturel visant à réhabiliter le lieu. Ce dernier avait fermé en 2021 pour des raisons de sécurité, les bâtiments étant pour beaucoup usés par le poids des années et dangereux pour les visiteurs. Le projet culturel et scientifique vise à créer un tout nouveau musée sur la thématique de l'alimentation.