Grandcamp-Maisy. Un vaste chantier sur le bord de mer, pour "redonner du potentiel touristique" à la commune

La commune s'appelait autrefois Grandcamp-les-Bains, et elle compte bien montrer à tous qu'elle reste une station balnéaire du Calvados, tout près de la Manche. A Grandcamp-Maisy, un vaste chantier de requalification et revalorisation du quai Crampon est en cours, pour une livraison fin février-début mars 2026. Un projet d'environ 2 millions d'euros qui a pour but "d'embellir la principale promenade de la commune", introduit son maire Eric Poissonnière.

Assurer du passage aux commerçants

Positionnée sur le tracé de la Vélomaritime, cette promenade veut "apporter une zone paisible de circulation", en associant trois points phares de la commune : l'école de voile, "qui sera mieux identifiée", la zone de commerces avec ses six restaurants, et l'office de tourisme intercommunal.

Hervé Morin a visité le chantier sur le quai Crampon jeudi 6 novembre, accompagné notamment par Patrick Thomines, président de la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom, et Eric Poissonnière, à droite, maire de Grandcamp-Maisy.

Aujourd'hui, la principale activité de Grandcamp-Maisy se vit autour de son port. Ces travaux ont pour objectif de mettre en valeur cette partie très visitée l'été, dans le but de "redonner du potentiel touristique, un cadre de vie, et conforter nos commerçants du centre-ville afin qu'ils aient de la fréquentation", poursuit le maire. Ce dernier ne manque pas de rappeler le passé de sa commune, "station balnéaire vouée aux activités maritimes", autrefois "prisées puisque le train venait jusqu'ici."

Si les locaux en auront la jouissance, cette nouvelle promenade ravira ainsi aussi les touristes, à qui le maire promet "un beau moment de plaisir, avec un super coucher de soleil, quand il est avec nous."