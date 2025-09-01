Musique. Zaz sort "Une passerelle vers la mer", un duo avec Raphaël

Zaz est au cœur de l'actualité avec Tendance Ouest ! Elle sera notre invitée le 12 septembre à Cherbourg pour le Tendance Session, avec Cœur de Pirate et Noé Preszow. Elle sortira aussi son nouvel album "Sains et saufs" le 19 septembre. A l'intérieur, vous y trouverez Sains et saufs ou Je pardonne, mais aussi un duo avec Raphaël, que la chanteuse vient de dévoiler !

Les deux chanteurs sont amis dans la vie, on retrouve leur complicité en chanson.