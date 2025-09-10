Tendance Session à Cherbourg. Une opération spéciale pour gagner les toutes dernières places !

Tendance Ouest vous a concocté une soirée exceptionnelle. Vendredi 12 septembre à partir de 20h, votre radio préférée organise un Tendance Session au Trident, à Cherbourg, avec trois têtes d'affiche sur scène : Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow.

Les dernières places à gagner

Vous n'avez pas réussi à obtenir une place pour ce beau concert gratuit ? Pas de panique ! Tendance Ouest vous donne rendez-vous jeudi 11 septembre, de 18h à 20h, à l'espace culturel E.Leclerc de Tourlaville, pour gagner les toutes dernières places disponibles.

Ne manquez pas cette dernière occasion de gagner vos places !