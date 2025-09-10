En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tendance Session à Cherbourg. Une opération spéciale pour gagner les toutes dernières places !

Loisir. Vous voulez voir Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow sur scène ? Il est encore temps ! Tendance Ouest vous donne rendez-vous jeudi 11 septembre à l'espace culturel E.Leclerc de Tourlaville pour gagner les toutes dernières places.

Publié le 10/09/2025 à 07h00 - Par Lucien Devôge
Tendance Session à Cherbourg. Une opération spéciale pour gagner les toutes dernières places !
Zaz, Coeur de Pirate et Noé Preszow se produiront vendredi 12 septembre sur la scène du Trident, à Cherbourg, à l'occasion d'un Tendance Session exceptionnel.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Tendance Ouest vous a concocté une soirée exceptionnelle. Vendredi 12 septembre à partir de 20h, votre radio préférée organise un Tendance Session au Trident, à Cherbourg, avec trois têtes d'affiche sur scène : Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow.

Les dernières places à gagner

Vous n'avez pas réussi à obtenir une place pour ce beau concert gratuit ? Pas de panique ! Tendance Ouest vous donne rendez-vous jeudi 11 septembre, de 18h à 20h, à l'espace culturel E.Leclerc de Tourlaville, pour gagner les toutes dernières places disponibles.

Ne manquez pas cette dernière occasion de gagner vos places !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session à Cherbourg. Une opération spéciale pour gagner les toutes dernières places !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple