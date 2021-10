"J'ai 10 ans, je vais à l'école..." chantait Alain Souchon. Il ne fait pas partie du répertoire chanté par les écoliers de Tonneville mais la chanson pourrait convenir... A Fond d'Cale, le groupe cherbourgeois, fête cette année ses dix ans de scène. Et pour l'occasion, les six musiciens ont choisi de s'entourer de gamins du même âge, voire plus jeunes !

"Il y a 66 élèves à l'école, de la petite section jusqu'au CM2. Ils ont entre 3 et 11 ans" précise la directrice de l'école Louis Desmare, Anne Damourette. Depuis janvier, les élèves répètent avec Jérôme, le chanteur-guitariste d'A Fond d'Cale, qui est aussi parent d'élèves.

Chanter les chansons des parents

"Nous trouvions l'idée intéressante de faire découvrir aux enfants les chansons qui font partie de notre patrimoine. Brassens, Gainsbourg, Perret, Nougaro, etc. Cela change de Shym' ou Matt Pokora !" explique Jérôme.

Et les petits chanteurs ont très vite accroché. "Ils connaissent les paroles par coeur, certains ne savent même pas lire ! C'est un très bon exercice pour la mémoire. Nous travaillons aussi avec eux le rythme, la respiration... Vendredi soir ce sera autre chose : savoir se tenir sur scène, et ne pas avoir trop le trac !"

BONUS AUDIO : ambiance de répétition, à quelques jours du concert

A Fond d'Cale fête ses 10 ans... avec les écoliers de Tonneville ! Impossible de lire le son.

Pratique. A Fond d'Cale et les écoliers de Tonneville, vendredi 24 mai, 20 heures, au complexe sportif de Tonneville. Entrée 5 euros - Première partie avec les enfant suivie du concert d'A Fond d'Cale.