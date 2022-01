Neige : des concerts annulés en Basse-Normandie

Après le football, la neige a raison de la culture, en Basse-Normandie !

Dans la Manche, en raison des conditions climatiques, les représentations organisées par le conseil général « Villes en scène », prévues ce soir à 20 h 30 à Les Pieux et demain à Lessay sont annulées et reportées à des dates ultérieures. Il s’agissait d’une soirée jazz avec Jazz Unit Normandie et Serge Lelièvre.

Le QG de Saint-Lô devait fêter ses cinq ans ce soir, avec les Mouf-Mouf. Là aussi, le café-concert a préféré annuler.

Enfin, le Cargö à Caen reporte sa soirée AÖC Normandie. Cette soirée devait réunir ce soir plusieurs groupes originaires de Normandie à l'occasion du lancement de la compilation "Cargaison", 100% Normande. Ce n'est que partie remise !