Les lycéens de Millet en concert ce lundi soir

Pour la quatrième année consécutive, la chorale du lycée Jean-François Millet de Cherbourg s'associe avec le choeur et l'orchestre universitaire régional de Caen Basse-Normandie pour un concert ce lundi 18 février, à l'IUT de Cherbourg.

Le choeur universitaire, dirigé par Didier Horry, interprétera son programme "d'ici et d'ailleurs…, d'hier et d'aujourd'hui …". Le choeur du lycée Millet, dirigé par Vincent Lonjon, interprétera un programme varié : Smells like teen spirit de Nirvana, The blower's daughter de Damien Rice, Cabaret de Kander et Ebb…



Pratique. Concert le lundi 18 février 2013 à 20h30 à l'IUT (Rue Max-Pol Fouchet – BP 82 – 50130 Cherbourg-Octeville). Entrée libre et gratuite.