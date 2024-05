Sud-Manche. Incendie dans une longère : cinq personnes hospitalisées dont trois enfants

46 sapeurs pompiers ont été déployés, vers 1 h 30 ce jeudi 2 mai, à la Meurdraquière, 10 route de Saint-Martin près de Granville, pour un feu dans une longère de 350 m2 repartie en trois logements dans un hameau.

Le feu s'est déclenché dans une chambre avant de se propager. À l'arrivée des secours, la toiture était totalement embrasée et neuf personnes avaient évacué les lieux.

Cinq personnes dont des enfants âgés de 17 mois, 7 et 14 ans, ayant inhalé des fumées, ont été transportées vers les centres hospitaliers de Granville et Avranches. Même conséquence pour une femme âgée de 45 ans et un homme de 91 ans.