Musique. Découvrez le nouveau titre de Noé Preszow 

Noé Preszow, vous l'avez découvert avec le titre A nous en 2019. Cette année-là, il a d'ailleurs fait la première partie de Vincent Delerme à la Cigale à Paris.

Le jeune prodige a appris le violon à l'âge de 3 ans et s'est mis à la guitare à l'adolescence. Son premier EP Ça ne saurait tarder sort en 2020, avec notamment le single Que tout s'danse. En 2020, il est nommé aux côtés d'Hatik et Hervé, aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation masculine. Et récemment, il a fait les premières parties de Bernard Lavilliers à l'Olympia (Paris) en juin 2022 ou encore d'Alain Souchon au Dôme de Paris. Son nouvel album est prévu début 2024 et le titre L'intime & le monde que vous découvrez maintenant en est extrait.

03