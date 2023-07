Seine-Maritime. Rave party illégale au Grand-Quevilly : la préfecture prend un arrêté pour interdire l'événement

Le préfet de Seine-Maritime a publié, mercredi 12 juillet, un arrêt préfectoral interdisant la tenue d'une nouvelle rave party au Grand-Quevilly, près de Rouen. D'après le document administratif, un rassemblement était prévu au niveau d'un entrepôt désaffecté situé sur le boulevard Franklin-Roosevelt, à l'endroit même où une rave party s'était déjà tenue en novembre 2022, rassemblant entre 1 500 et 2 000 personnes.

• Lire aussi. Week-end de l'Ascension : la préfecture interdit les rave parties dans le département

Référence à un sound system connu

Selon la préfecture, il a été découvert, au sein dudit entrepôt, un support posé au sol portant les mentions "YOU MIGHT STOP THE PARTY BUT YOU CAN'T STOP THE FUTUR" (en français, "vous pouvez arrêter la fête mais vous ne pouvez pas arrêter le futur"), mention qui renverrait, d'après les services de l'État, au titre d'une musique du sound system Spiral Tribe, connu pour l'organisation de "free party" en France et en Europe. Les enquêteurs ont également retrouvé, au même endroit, l'inscription "XV", laissant penser qu'une fête serait envisagée samedi 15 juillet.

• Lire aussi. La préfecture interdit une rave party prévue ce week-end dans la région

La préfecture confirme qu'aucune déclaration n'a été déposée auprès des mairies ni des services préfectoraux pour la tenue de ce rassemblement. Craignant de voir se déporter le rassemblement dans d'autres communes en cas d'interdiction sur la seule ville du Grand-Quevilly, la préfecture a décidé d'étendre l'interdiction de "rassemblement festif non déclaré" à l'ensemble du département, du vendredi 14 juillet à minuit jusqu'au lundi 17 juillet à 2 heures du matin.