Accident grave à Lillebonne

Il est environ 6h30, samedi 30 juillet, lorsqu'a lieu l'accident, boulevard René Coty, à Lillebonne. Après avoir fait plusieurs tonneaux, un véhicule a quitté la route et s'est immobilisé dans un talus, six mètres plus bas. L'accident a fait trois blessés dont deux graves, qui ont dû être désincarcérés avant d'être transporté à l'Hôpital Monod du Havre. La troisième personnes, blessée légèrement a, quant à elle, été amené à l'hôpital de Lillebonne.