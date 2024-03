Gisors. Une assistante maternelle et trois enfants s'échappent d'un incendie

Coup de frayeur pour cette assistante maternelle. Ce mercredi 27 mars, vers 12h40, un incendie s'est déclenché dans une maison dans la commune de Gisors dans l'Eure, rue Georges Brassens.

Le feu se déclenche dans la buanderie

A l'arrivée des secours, l'adulte et les trois enfants âgés de deux, trois et six ans, dont elle avait la garde, avaient réussi à s'échapper à temps. Le feu s'était déclenché dans la buanderie située au premier étage avant de se propager à la toiture. Il a été éteint au moyen d'une lance.

L'incident a fait une victime. La femme de 48 ans a été transportée à l'hôpital de Gisors. Les trois enfants ont été récupérés par les parents. Ils seront relogés.

Dix-huit sapeurs-pompiers des casernes de Gisors, Chaumont-en-Vexin et des Andelys étaient sur place. Le maire de la commune s'est aussi rendu sur les lieux.