Insolite. S'il ralentit, c'est fini : 24h de course avec une scie géante dans le dos, le défi fou du normand Rilès

Ce n'est pas la première fois que Rilès se met au défi. Il y a quelques semaines, il avait déjà tenté un marathon de 12 heures non-stop sur tapis roulant. Un challenge déjà bien corsé, mais visiblement insuffisant pour lui. Il fallait aller encore plus loin. Plus fou. Plus dangereux.

Un tapis de course, une scie et 24h de live

L'idée est simple (et terrifiante) : Rilès montera sur un tapis de course, qui ne s'arrêtera jamais pendant 24 heures. Juste derrière lui, une scie géante, prête à tout déchiqueter si jamais il ralentit. On est littéralement dans un mix entre une épreuve de Koh-Lanta et un scénario de film d'horreur.

Le tout sera diffusé en direct sur YouTube et TikTok, samedi 8 et dimanche 9 février à partir de minuit. Et pour les plus courageux, il sera même possible d'assister à cet exploit en vrai, à l'Espace Commines, en plein cœur de Paris.

Entre folie et génie

Une chose est sûre : Rilès sait comment créer l'événement. Entre provocation, adrénaline et performance physique, ce survival run s'annonce comme l'une des opérations promo les plus dingues du rap français. Reste à voir s'il tiendra jusqu'au bout… et s'il sortira entier de cette course contre la mort.

