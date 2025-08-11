En ce moment Lovesick Lullaby YUNGBLUD
Basket. Dominique Malonga bat plusieurs records de la WNBA

Sport. La jeune Dominique Malonga, dont les parents habitent près de Flers, a battu plusieurs records de précocité pour sa première saison dans la ligue américaine de basket.

Publié le 11/08/2025 à 10h25 - Par Simon Lebaron
Basket. Dominique Malonga bat plusieurs records de la WNBA
Dominique Malonga a déjà inscrit son nom dans les records de la ligue américaine de basket.

Son futur s'annonce brillant. Pour sa première saison aux Etats-Unis, la basketteuse Dominique Malonga, dont les parents habitent près de Flers, a déjà inscrit son nom sur plusieurs records de précocité en WNBA. A 19 ans, la joueuse du Seattle Storm est devenue dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 août la plus jeune joueuse à marquer plus de 20 points en deux matchs consécutifs.

A lire aussi. Basket. "Elle finira parmi les meilleures joueuses du monde" : Dominique Malonga choisie en 2e position de la draft WNBA

Fin juillet, elle devenait aussi la plus jeune joueuse de la ligue à atteindre la barre des 100 points inscrits. Elle s'est aussi adjugé le titre de plus jeune joueuse à accomplir un double-double (avec 14 points et 10 rebonds), en 17 minutes sur le parquet.

