Wozzeck, victime rebelle au Théâtre des arts de Rouen

Celui-ci raconte la triste histoire de Wozzeck, ancien soldat, devenu le cobaye dun médecin. Victime dhallucinations, il séloigne peu à peu de Marie, lamour de sa vie.

Lopéra de Berg propose une nouvelle forme de langage musical, privilégiant léclatement de la forme et les tableaux cinématographiques.Selon ladaptation du compositeur anglais John Rea, lorchestration propose ici un retour à lessentiel de la partition, conçue à lorigine pour 91 musiciens. Ce morceau de bravoure trouve un écho particulier dans le monde moderne. A travers le misérabilisme ambiant et les amours contrariées de Wozzeck et de Marie, cest dexclusion quil sagit.

Pratique. Vendredi 29, samedi 31 mars et mardi 2 avril, Théâtre des arts, à Rouen. Tarifs de 10 à 65 €. Infos. www.operaderouen.fr