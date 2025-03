Rouen. Après la tourmente, l'Opéra vit son moment de gloire

"Je suis hyper fier et je crois que nos musiciens méritent vraiment un peu d'attention nationale", lance Ben Glassberg, directeur musical de l'Opéra orchestre Normandie Rouen. Et pour cause. Début février, l'établissement rouennais a été désigné Opéra de l'année 2024 par Radio classique. Mercredi 5 mars, la maison accueillera aussi en direct les 32e Victoires de la musique classique, animées par Stéphane Bern sur France 3.

"L'orchestre en direct à la télé,

on ne fait pas ça tous les jours"

Une exposition majeure pour l'orchestre et Ben Glassberg qui accompagneront les invités et les solistes nommés. "Bien sûr, ça nous met la pression, mais ça nous donne aussi confiance ! Ça veut dire qu'on a fait un travail important ces dernières années. L'orchestre à la télé en direct, on ne fait pas ça tous les jours", reprend le jeune prodige britannique de 31 ans. Ces distinctions ont presque un goût de revanche pour l'Opéra qui a connu une année noire en 2023 : six semaines de fermeture et des spectacles tout bonnement annulés face à d'inextricables difficultés financières. "La crise Covid et le choc de l'inflation n'ont fait qu'une bouchée de notre modèle en bout de course", expliquait à l'époque Loïc Lachenal, directeur de l'Opéra. L'établissement s'est trouvé menacé dans sa survie, le temps que les collectivités qui financent revoient leur participation. "C'était horrible, énormément frustrant, mais on a eu beaucoup de chance", rappelle Ben Glassberg, qui a retrouvé un optimisme prudent. "J'espère que tout ça va continuer parce que je vois dans mon pays, en Angleterre, comment la subvention publique pour la culture est minable."

Un orchestre renforcé

Ben Glassberg, lauréat en 2017 à seulement 24 ans du grand prix du concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, a donc pu se recentrer sur le travail. "J'adore cet orchestre qui travaille très dur, que je pousse, qui me pousse aussi, mais qui ne se prend pas trop au sérieux." Ce bilan récent est aussi le sien, lui qui a pris la direction musicale depuis 2020 à l'Opéra de Rouen, après plusieurs années sans personne à ce poste. "On fait toute la programmation avec le directeur général, pour les projets lyriques et les projets symphoniques. Un comité artistique des musiciens nous conseille", détaille-t-il, après des succès majeurs comme les opéras de rentrée Aïda en 2024 ou Carmen en 2023, diffusés sur écran géant partout en Normandie. Financements publics obligent, les actions se multiplient pour toucher un large public et rendre accessible la musique classique. "Il y a sur presque chaque projet une action culturelle, pour les étudiants, les personnes âgées…", justifie le chef. Et puis la musique s'exporte, dans les écoles, les hôpitaux ou en plein air partout dans la région. Sur le plan artistique, les possibilités se sont développées depuis la fusion en septembre 2024 de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen avec l'Orchestre régional de Normandie, basé à Caen. Ensemble, ils réunissent 58 musiciens (contre 40 pour le seul orchestre de l'Opéra). "Il faut avoir au moins 60 musiciens ou plus pour le répertoire d'après 1800. Avec les deux phalanges ensemble, ça fait presque un orchestre symphonique. Cette fusion pour moi, c'est idéal, ça m'inspire beaucoup pour créer des choses ensemble très très fortes."