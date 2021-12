Rouen. La ministre de la culture à Rouen pour le cinéma

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, était accueillie, vendredi 24 novembre 2017, à l'opéra de Rouen (Seine-Maritime). L'occasion de signer une nouvelle convention de coopération 2017-2019 pour le cinéma et l'image animée en Normandie.

Plus de moyens pour la création

Cette convention prévoit notamment le doublement d'ici 2019 des fonds dédiés à la création et à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles dans la région. 4,5 millions d'euros y seront consacrés, financés par la Région pour 3,5 millions d'euros, l'État pour 693 206 euros et le centre national du cinéma et de l'image animée pour 529 500 euros. La prospection pour l'accueil de tournages en Normandie sera aussi développée.

