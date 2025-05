Municipales 2026. Droit de vote à 16 ans : qu'en pensent les jeunes Normands ?

Il y a plus de 50 ans, l'âge légal du droit de vote passait de 21 à 18 ans en France. Depuis, l'idée d'un nouvel abaissement fait son chemin dans l'Hexagone. Régulièrement débattu à l'approche de scrutins électoraux, le droit de vote à 16 ans refait parler de lui à un an des élections municipales de 2026. Unicef France a relancé le sujet à l'occasion d'une tribune, le 17 avril, relayée par une trentaine d'élus, majoritairement socialistes parmi lesquels le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, et le maire de Barentin, Christophe Bouillon. Le texte propose de rajeunir le corps électoral dès l'an prochain. "16 ans c'est le moment où on commence à prendre des décisions par rapport au vote, à la politique, et c'est bien que les jeunes participent", lance Asma Sakkake, lycéenne rouennaise de 15 ans. "On est confronté à beaucoup de réformes dans l'Education, on ne peut pas voter alors que ça nous concerne et on laisse les adultes qui ne sont même plus au lycée, voter pour nous", déplore l'adolescente. "C'est une super bonne idée, remarque Joachim Gosselin, 17 ans, scolarisé au lycée Blaise Pascal à Rouen, mais tous les jeunes ne sont pas forcément intéressés par la politique donc il faudrait mettre en place des moyens pour qu'ils soient plus informés."

Des jeunes plus engagés

mais abstentionnistes ?

En Europe, l'Autriche et Malte sont les seuls pays à avoir ouvert le vote à 16 ans pour toutes les élections. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Ecosse ou la Suisse, les jeunes de 16 ans peuvent voter à certains scrutins locaux. En France, plusieurs candidats à l'élection présidentielle de 2022 l'avaient inscrit dans leur programme mais il n'est toujours pas à l'ordre du jour. En 2019, le chef de l'Etat Emmanuel Macron disait ne pas y être opposé mais le conditionnait à l'époque à "un vote massif des 18-25 ans". Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Par exemple, d'après les chiffres de l'Insee en 2022, l'abstention systématique (abstention aux deux tours d'une élection) a représenté près de 28% chez les jeunes Normands de 18 à 24 ans soit l'une des catégories d'âge les plus abstentionnistes. Antoine Potor, président des Jeunes Européens à Rouen et signataire de la tribune d'Unicef France, préfère inverser le problème : "Pourquoi les jeunes se désintéressent-ils autant des élections ? Qu'est-ce que nos responsables politiques, nos institutions ont manqué ?" Les Jeunes Européens militent ainsi depuis plus de 10 ans pour faire reconnaître le droit de vote à 16 ans à l'échelle du continent. "Toutes les études le montrent, les jeunes ne sont pas moins engagés qu'avant, au contraire."

Pour autant certains jeunes ne se sentent pas encore à l'aise avec l'idée du vote. "Je trouve qu'à 16 ans on n'a pas la maturité suffisante pour pouvoir prendre ce genre de décision", déclare Justine Lucier, 17 ans. "Même à 18 ans je ne sais même pas si je vais réussir à m'y intéresser." Simon Lescen, lycéen de 16 ans, lui non plus, ne se sent pas encore légitime. "Je n'ai pas encore l'esprit assez critique, je pense qu'il faut attendre de sortir du lycée." Eux n'ont pas attendu la fin de la scolarité pour se pencher sur la question. Des élèves de troisième du collège Barbey d'Aurévilly de Rouen et leur enseignante ont imaginé une proposition de loi "visant à élargir les conditions du droit de vote pour les primo votants". Concrètement, "tout jeune homme et toute jeune femme aura la possibilité de participer aux élections non pas à 18 ans mais l'année de ses 18 ans", stipule le premier article du texte.