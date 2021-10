Le nouvel archevêque du diocèse de Rouen Dominique Lebrun est arrivé

Dominique Lebrun est devenu ce vendredi le 108e archevêque du diocèse de Rouen. Pour cet homme d'église de 58 ans, c'est c'est une sorte de retour au point de départ : "Je suis né à Rouen d'un père magistrat et d'une mère habitant Bois-Guillaume. J'y ai vécu jusqu'aà 8 ans. Je ressens vraiment un bonheur intérieur à l'idée de retrouver cette ville."

Curé à Saint-Denis, évêque à Saint-Etienne



Car après ses années de prime enfance, Dominique Lebrun a découvert la Seine-Saint-Denis, où son père a été nommé. Ce sera là qu'il entrera en religion, qu'il deviendra prêtre puis curé de la cathédrale-basilique et des autres paroisses du secteur de Saint-Denis entre 2003 et 2006. Le 9 septembre 2006, il est ordonné évêque pour le diocèse de Saint-Etienne. "J'ai découvert le monde rural et j'ai beaucoup aimé la conjugaison du monde industriel et du monde de la terre."

Une devise : "Je vous appelle mes amis"



Dernière étape : le 10 juillet dernier, il est nommé par le pape François nouvel archevêque du diocèse de Rouen suite au départ annoncé de Mgr Descubes. Cet amateur de football - il a longtemps été arbitre - évoque un caractère "plutôt extraverti et primaire dans le sens où je réagis très spontanément, sur le coup."

Sa devise, "Je vous appelle mes amis", reste la même : "C'est un petit passage de l'Evangile, chapitre 15, Verset 15, quand Jésus dit aux apôtres 'Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis'. Pour ma part, l'amitié a beaucoup compté dans ma vie."

Après la prise de possession canonique - faite en présence notamment de la société civile - Mgr Lebrun présidera une messe inaugurale dimanche 11 octobre à 15h30 dans la cathédrale Notre-Dame en présence du nonce apostolique. Il rencontrera dans les semaines à venir les représentants des autres religions.