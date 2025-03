Art'zimutés. A trois mois de l'événement, tout s'accélère pour les organisateurs

A Cherbourg, le festival des Art'zimutés revient sur la plage verte du 25 au 28 juin. Avec Eddy de Pretto, les Wampas, MC Solaar et de nombreux autres artistes attendus sur scène, cette 25e édition promet d'être haute en couleur.

A trois mois de l'événement, tout s'accélère

Pour que tout se passe dans les meilleures conditions, les équipes organisatrices préparent l'événement depuis le lendemain de la 24e édition. A trois mois du festival, leur programme est déjà bien chargé. "On a beaucoup de réunions avec les bénévoles organisateurs pour préparer l'accueil des festivaliers et des artistes", explique Benjamin Flambard le responsable production du festival. Avec la commission de sécurité et toute la logistique liée au festival, les équipes techniques n'ont pas non plus le temps de s'ennuyer. "Pour nous c'est la dernière ligne droite qui commence, on accélère la logistique mais aussi la communication et la billetterie pour que tout soit prêt pour l'événement fin juin", détaille encore l'organisateur.

Les festivaliers déjà sur la ligne de départ

"D'année en année, on a de plus en plus de personnes qui nous font confiance et qui achètent leurs billets sans attendre la programmation", détaille le responsable. Dès l'annonce des premières têtes d'affiche en janvier, la billetterie du festival a été prise d'assaut par les fans. "On a vraiment eu un record au niveau de la billetterie : Pour les pass deux jours, tout a été vendu en moins de 10 jours alors que les autres années, il nous fallait un mois voire plus", confie encore Benjamin Flambard. En 2023, l'organisation a réalisé une étude pour connaître la provenance des festivaliers, plus de 30% des festivaliers viennent de l'extérieur du Cotentin.

Pratique. Le festival des Art'Zimutés se déroule du 25 au 28 juin sur la plage verte à Cherbourg. La billetterie et la programmation sont disponibles sur le site internet du festival.