Jeu. Remportez vos pass pour le festival Les Art'Zimutés à Cherbourg

Tendance Ouest vous offre vos pass deux jours pour le festival Les Art'Zimutés à Cherbourg-en-Cotentin !

Rendez-vous du mercredi 25 au samedi 28 juin sur la plage verte, pour quatre jours de concerts, de découvertes et d'ambiance au bord de la mer. A l'affiche : Eddy de Pretto, Les Wampas, MC Solaar, Stand High Patrol, Gablé… et plus de 20 artistes, et ce n'est pas tout : spectacles, animations déjantées, cirque … Les Art'Zimutés, c'est bien plus qu'un festival, c'est une expérience unique !

Pour gagner vos deux pass deux jours, envoyez maintenant SORTIE par SMS au 7 14 15, tirage au sort chaque soir du lundi 16 au vendredi 20 juin, à 18h15 pour passer un week-end au rythme des Art'Zimutés à Cherbourg-en-Cotentin avec Tendance Ouest !

Infos sur artzimutes.com.