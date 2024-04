Musique. Le groupe Shaka Ponk annonce sa séparation

Shaka Ponk a annoncé mettre fin à son aventure. La formation va se séparer après leur actuelle tournée "Final Fucked Up Tour" à travers la France et qui se clôturera par quatre shows à l'Accor Arena de Paris les 27, 28, 29 et 30 novembre 2024.

Le groupe qui était l'invité d'Anne-Elisabeth dans "C à vous" sur France 5 a expliqué la raison de sa séparation. Très engagés au niveau sociétal et environnemental, les membres n'étaient plus en adéquation avec leurs valeurs et ce qu'ils racontaient dans leurs chansons.

"Le problème c'est que Shaka a grossi, est devenu de plus en plus gros. (...) On ne peut pas raconter ce qu'on raconte dans nos chansons, (...) tenir ce discours et avoir un million de personnes qui viennent. Il faut réinventer notre activité professionnelle", déclare le groupe.

Shaka Ponk désire maintenant se consacrer à leur collectif The Freaks, lancé en 2018, et qui a pour objectif d'incorporer des pratiques respectueuses de l'environnement dans les activités professionnelles dans le but de préserver la biodiversité.