Le Grand-Quevilly. Futur 2000 par les Wackids : retour vers le rock !

Accompagné par des instruments jouets, le groupe revisite des standards du rock des années 2000.

20 ans de délire musical

Ce trio déjanté est à l'origine une blague d'étudiant : "Au départ on jouait dans les rues de Bordeaux sans succès, puis nous avons commencé à nous accompagner avec un xylophone Fisher-Price à roulettes, et nous avons été très surpris de voir combien cela plaisait au public", explique Cyrille Bardinet alias Bongostar, le batteur du groupe. De fil en aiguille, le groupe se professionnalise et enrichit son instrumentarium avec des instruments miniatures, des instruments d'éveil et tous types de jouets sonores. "Notre meilleur fournisseur, c'est un site d'annonces bien connu, confie Cyrille Bardinet, car ce sont surtout des jouets vintage. Aujourd'hui les jouets musicaux n'ont plus la même qualité, mais tous ceux que nous utilisons peuvent produire du bon son, certains sont même complètement remodelés comme ma batterie miniature sur laquelle j'ai fait adapter des vraies peaux." Des micros Hello Kitty les accompagnent même sur chaque spectacle : "Ils permettent de produire un son saturé que nous envient les vrais chanteurs de metal", s'amuse-t-il.

A partager en famille

Les spectacles imaginés par les Wackids s'adressent aux adultes accompagnés de leurs enfants. Pour ce 4e opus inspiré par les années 2000, les trois musiciens puisent dans leurs souvenirs d'ados pour restituer leur vision fantasmée de ce début de siècle. C'est donc dans un univers futuriste qu'ils nous accueillent, dans des tenues de capitaines de vaisseau et dans un décor très coloré. "Le spectacle est conçu à la fois comme une découverte du rock pour les plus jeunes, mais aussi comme une bouffée de nostalgie pour leurs parents qui étaient ados dans les années 2000." Les Wackids reprennent en versions réarrangées pour leurs curieux instruments les morceaux qui ont marqué cette époque, de Beyoncé à Britney Spears, d'Eminem à Philippe Katerine et de Franz Ferdinand à la chanson Lady Marmalade.

Un vrai show explosif !

Pratique. Samedi 14 décembre à 18h. Centre culturel Marx Dormoy à Grand-Quevilly. 5€. dullin-grandquevilly.fr