Normandie. 22 médailles pour Isigny Sainte Mère à un concours mondial

La coopérative laitière d'Isigny Sainte Mère a tout raflé lors de cette édition 2024 du concours international de Lyon. Ce dernier récompense chaque année des vins, des bières, des spiritueux mais aussi des fromages et produits laitiers. Isigny Sainte Mère a ainsi remporté 15 médailles d'or et sept médailles d'argent. Sa crème fraîche AOP 35% de matière grasse a été élue Meilleur produit laitier de France. Elle a été aussi distinguée pour son fromage Abbaye Sainte Mère, son pont-l'évêque AOP et son camembert au lait cru affiné à cœur, son beurre doux et son beurre de baratte demi-sel, sa mimolette jeune et mimolette extra-vieille Label Rouge, sa mimolette vieille, le quéton d'Isigny, le camembert au lait cru et le camembert bio.