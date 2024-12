Isigny-sur-Mer. Concours international de Lyon : la coopérative Isigny-Sainte-Mère rafle 21 médailles

Ce n'est une surprise pour personne, la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère représente l'excellence de la gastronomie normande. Alors vendredi 29 novembre, au Concours international de Lyon, dans la catégorie fromages et produits laitiers, elle s'est distinguée en étant l'une des entreprises les plus récompensées, avec 21 médailles. D'ailleurs, dix d'entre elles sont en or. Les produits sont : les crèmes fraîches d'Isigny A.O.P. et bio, la mimolette vieille label rouge, le camembert de Normandie A.O.P. et le camembert affiné à cœur, le beurre d'Isigny A.O.P. demi-sel, le beurre de baratte doux et le demi-sel, l'Abbaye Sainte-Mère (un fromage), et enfin le fromage frais vanille de Madagascar. Des prix qui guident souvent les consommateurs.