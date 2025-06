People. Vous rêviez de goûter la cuisine de Charlie, le Normand de "Top Chef" ? Ce week-end, c'est possible !

A tout juste 24 ans, Charlie Anne n'est pas seulement le plus jeune finaliste de "Top Chef" cette année : c'est aussi le premier à avoir reçu deux coups de cœur des inspecteurs Michelin. Et donc le premier candidat de l'émission à être directement qualifié pour les quarts de finale.

Originaire de Cauvigny, près de Caen, il a conquis les téléspectateurs avec une cuisine ancrée dans son terroir : cueillette sauvage, pêche du jour, lapin façon grand-mère… Du 100% Normandie, revisité avec une précision de haute voltige.

Son credo ? "Bisous sur la tempe"… et feu dans la cuisine.

Un dîner d'exception les pieds dans l'eau

Samedi 21 juin, à 19h, Charlie Anne posera ses couteaux au restaurant L'FMR - Terre de Saveurs (Luc-sur-Mer, dans le Calvados), pour un dîner totalement inédit. Niché face à la mer, dans un cadre chic et cosy baigné de lumière, le lieu se transforme le temps d'une soirée en scène culinaire intimiste.

Au programme ? Un menu surprise en sept plats, imaginé par Charlie lui-même, avec accord mets et vins en option. L'expérience complète revient à 90€ (et 28€ de plus si vous trinquez avec les bons crus). Réservation obligatoire au 02 31 97 32 19.

Terroir, étoile Michelin et cuisine sauvage : la patte Charlie

Ce qui distingue Charlie ? Son amour du produit brut. Inspiré par son enfance entre potager, chasse au lapin et souvenirs de cuisine familiale, il veut aujourd'hui ouvrir son propre restaurant en Normandie. Une table engagée, responsable, locavore, qui valorise le vivant.

Formé dans des maisons étoilées comme David Toutain, Le Gabriel ou La Marine, Charlie revient à ses racines avec une seule idée : rendre le terroir sexy. A la télé comme dans l'assiette.

Une étoile dans la mire, des étoiles dans les yeux

Depuis le 26 mars, les fans de "Top Chef" suivent sa progression tous les mercredis sur M6. Et ils sont nombreux à rêver de goûter enfin sa cuisine "pour de vrai". Bonne nouvelle : ce n'est plus un rêve.

Et si vous goûtiez avant tout le monde la cuisine de celui qui pourrait bien décrocher une étoile Michelin d'ici peu ? Attention : c'est ce samedi… et ce sera vite complet.

Infos pratiques : comment réserver pour le dîner de Charlie Anne

Heure : à partir de 19h.

: à partir de 19h. L ieu : restaurant L'FMR - Terre de Saveurs, en bord de mer (Luc-sur-Mer).

: restaurant L'FMR - Terre de Saveurs, en bord de mer (Luc-sur-Mer). Réservations : 02 31 97 32 19 (obligatoire).

: 02 31 97 32 19 (obligatoire). Tarif : 90€/personne. Accord mets et vins : +28€.