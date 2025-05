Top Chef 2025. Notre Normand Charlie Anne a enfin perdu ! (mais c'est pas grave)

C'était l'épisode que tout le monde attendait : la fameuse guerre des restos a signé son grand retour mercredi 21 mai dans Top Chef ! Ce rendez-vous culinaire incontournable a une fois encore mis les candidats sous pression, avec une nouveauté de taille cette année : le retour d'anciens chefs emblématiques venus mettre un peu de piment dans la recette.

Trois brigades, un concept, zéro répit

Trois équipes ont été formées pour relever le défi en 48 heures chrono :

Margaux, Esteban et Claudio

Quentin, Charles et Charlie

Mallory Gabsi, Matthias Marc et Norbert Tarayre – le trio de choc des saisons passées

L'objectif ? Imaginer de A à Z un restaurant : concept, déco, menu et mise en scène… avant de convaincre un jury affamé de créativité. Cerise sur le gâteau : les juges découvrent tout à l'aveugle, pour ne se concentrer que sur l'assiette (et un peu la mise en scène, quand même).

Charlie Anne déjà qualifié, mais bien présent

Petit rappel important : Charlie, notre Normand préféré, avait déjà sécurisé sa place en quart de finale grâce à un deuxième coup de cœur des inspecteurs Michelin. Une première cette saison ! Résultat : il participe à l'épreuve pour le fun, sans risquer l'élimination. Et il en a profité pour se lâcher (et nous régaler).

Des restos décalés pour une épreuve sous haute tension

Les candidats ont eu le choix entre trois locaux à transformer en resto éphémère : une crêperie, un bistrot et un lounge. Après un chifoumi décisif, voici comment les équipes se sont réparties :

Euphoria , dans la crêperie : un concept seventies où les clients mangent… par terre ! (Osé.)

, dans la crêperie : un concept seventies où les clients mangent… par terre ! (Osé.) La Planque , dans le bistrot : un faux magasin italien qui cache un resto façon mafia. Ambiance Parrain garantie, avec photos des chefs en noir et blanc accrochées comme des portraits de Don. Et un cheval. Grandeur nature.

, dans le bistrot : un faux magasin italien qui cache un resto façon mafia. Ambiance Parrain garantie, avec photos des chefs en noir et blanc accrochées comme des portraits de Don. Et un cheval. Grandeur nature. Pan Pan, dans le lounge : le relais de chasse version 2025 (avec une option végé), concocté par les anciens.

Quand la mafia séduit les chefs

La surprise de la soirée, c'est que La Planque, le repaire des mafiosi imaginé par Charlie, Quentin et Charles, a conquis tout le monde. Décor soigné et concept intrigant, menu inspiré, complicité en cuisine… Le trio fonctionne comme "cul et chemise", pour citer Charlie, et ça se sent avant même l'ouverture. De leurs déguisements avec des fausses moustaches à leurs surprises cachées dans la déco, on sent qu'ils se sont fait plaisir.

Charlie et Quentin comme "cul et chemise". - Top Chef

Le jury leur attribue 9 points, contre 3 pour Pan Pan et seulement 2 pour Euphoria. Une victoire… temporaire.

Le twist final : une victoire à moitié volée ?

Malheureusement, malgré cet enthousiasme général, ce sont finalement les anciens – Norbert, Matthias et Mallory – qui remportent l'épreuve après le vote final de la dégustation (parce qu'on reste dans Top Chef, et pas dans D&CO finalement). Résultat : les autres équipes filent tout droit en épreuve éliminatoire.

Première vraie défaite pour notre Normand favori de la saison (aux côtés de Quentin)… Mais pas vraiment, puisque Charlie n'est pas éliminé. Grâce à son immunité acquise la semaine dernière, il continue son parcours, sans pression, et on le retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle épreuve (à blanc, encore. Décidément, il a trop d'avance).

Un épisode croustillant qui met l'eau à la bouche

Même sans enjeu pour lui cette semaine, Charlie Anne a prouvé une nouvelle fois qu'il savait mettre l'ambiance en cuisine. Complice, inventif et toujours aussi attachant, le Caennais confirme sa place de favori (et pas que chez les Normands !).

Alors, prêt pour la suite ? Nous oui. On a déjà réservé notre table à La Planque (au moins dans nos rêves).