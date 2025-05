People. Comment la cheffe de Top Chef Stéphanie Le Quellec passe son dimanche parfait… en Normandie !

Connue pour son exigence en cuisine et sa victoire dans Top Chef en 2011, Stéphanie Le Quellec a fait bien du chemin depuis les fourneaux télévisés. Aujourd'hui à la tête de La Scène, son restaurant doublement étoilé à Paris, et d'une nouvelle adresse marine baptisée VIVE, Maison Mer, la cheffe semble infatigable. Pourtant, quand arrive le week-end, c'est vers la Haute-Normandie qu'elle file à toute vitesse.

"On part un week-end sur deux dans notre maison de campagne près de Fécamp", confie-t-elle à Food & Sens. Un retour aux sources iodées qui lui permet de souffler, de se reconnecter à la nature et de cuisiner dans un cadre bien loin de la pression parisienne.

Veules-les-Roses, huîtres fraîches et brocante : le bonheur simple

Son dimanche idéal ? Il commence tôt, avec "le chant du coq pour seul réveil", une tasse de café fumante devant la cheminée, puis une virée au marché de Veules-les-Roses. Là, elle récupère du poisson ultra-frais, "des araignées de mer à peine sorties de l'eau", et savoure quelques huîtres sur place, "avec un petit verre de blanc", évidemment, raconte elle aux Echos.

Le déjeuner, lui, se partage en famille, avec ses trois enfants et son mari David Le Quellec, lui aussi chef — au mythique Moulin Rouge. Le menu est souvent spontané, préparé autour des produits pêchés le matin, et parfois même cuits… dans la cheminée.

Le brocanteur et les vieux Michelin : passion authentique

Après le déjeuner, pas de sieste pour Stéphanie. Elle part "bouquiner devant la cheminée" ou flâne chez son brocanteur favori, à la recherche de vieux trésors, en particulier des anciens guides Michelin qu'elle collectionne religieusement. C'est son petit rituel, son plaisir à elle, loin du tumulte des cuisines et des services.

Et quand le soleil commence à décliner, c'est direction Paris. Retour au bercail "vers 21h30", le cœur rempli, l'esprit reposé.

La Normandie dans l'assiette… et dans le cœur

Ce lien fort avec la Normandie, Stéphanie Le Quellec compte bien le mettre à l'honneur dans sa nouvelle aventure culinaire. Installée à l'emplacement de l'ancien Rech d'Alain Ducasse, VIVE, Maison Mer célèbre les produits de la mer avec une touche familiale et personnelle.

"On a quitté la Provence pour venir vivre en Normandie", explique-t-elle. Et visiblement, ce changement de décor leur réussit. Entre les balades au bord de la mer, les dîners entre amis ("je crois qu'on a acheté la maison juste pour ça", plaisante-t-elle dans Gala) et les pêcheurs du coin qu'elle contacte en direct, la Normandie est bien plus qu'un refuge : c'est une source d'inspiration.

Un dimanche parfait, une cheffe bien ancrée

Si certains rêvent de Maldives ou de bars branchés, Stéphanie Le Quellec, elle, choisit la mer, le feu de bois et le poisson fraîchement pêché. Un dimanche en Normandie, c'est pour elle bien plus qu'un simple moment de repos : c'est "son socle", un équilibre précieux entre vie pro intense et bonheur simple.