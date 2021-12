Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 14 juin

MANCHE

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 assistez au spectacle " Le tour du monde en 80 jours " à l'Auditorium des Pieux. Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h. Sur les traces de Philéas Fogg et de son fidèle serviteur Passepartout, les élèves du collège Le Corre d'Equeurdreville, accompagnés par les musiciens de l'école de musique des Pieux, vont vous emmener eux aussi dans un tour du monde poétique et musical. Organisé par l'école de musique. Renseignements au 02 33 01 76 15.

Dans le cadre de la Fête de la musique, l'association les Bio Légumes du Courtil proposent une scène ouverte aux musiciens locaux à la Ferme des Gourdiflots ce samedi 17 juin à partir de 17 h. Le public est invité à venir applaudir les artistes munis d'un pique-nique avec possibilité de griller et rafraîchissements sur place.

CALVADOS

La commune de Saint Paul du Vernay organise la Fête de la musique ce dimanche 18 juin 2017. 3 groupes de musique seront présents: Jamais sans Léon pour des reprises rock, The Borderline: pop rock avec répertoire de reprises énergisantes, The Mansioners: pop rock et l'Orchestre de l'école de musique intercom Balleroy- Molay Littry. Animations pour enfants. Marché d'artistes. Restauration et buvette sur place.

Jusqu'au 3 septembre 2017, retrouvez votre guinguette au bord de l'eau chaque dimanche à Pont d'Ouilly. Les groupes Cocktail Passion et Le Vagabond proposent 4 heures de musique qui invite à la danse durant tout l'après-midi. Ambiance garantie. Plus d'infos au 07 85 79 60 75.

ORNE

Vendredi 16 juin 2017 c'est la fête de la musique à la Ferrière aux Etangs. Rendez-vous vers 19h Place Henri Buron pour retrouver 3 groupes sur scène: K Not Tete, D.E.P. 18 ou encore Redemption Songs. Sur place, casse croûte, buvette et frites. Plus d'infos au 02 33 66 96 20

Ce vendredi 16 juin 2017 participez au marché de l'artisanat et du terroir à la Ferté Macé avec diverses animations notamment musicales. Les étals s'étendent à l'extérieur du marché couvert et sur la place de la République. Artisans d'art et produits locaux, régionaux et de l'artisanat: fruits et légumes, cidre, vins, fromages, épices, miel… Le partenariat avec l'Office de Tourisme, l'Union des Commerçants, les associations " Anim'Ferté ", " Les amis des jeux, musiques et contes traditionnels ", CinéFerté… permettra de rendre ces marchés plus animés.