musée. Exposition : Caen, vue par les artistes du XIXe siècle à la Reconstruction

Du 5 avril 2019 au 5 janvier 2020, le Musée de Normandie, installé au château de Caen (Calvados), accueille l'exposition "Caen en Images". Elle invite à découvrir Caen et son histoire, à travers le regard des artistes, du XIXe siècle à la Reconstruction. Plus de 200 œuvres - souvent inédites - sont réunies pour la première fois dans une seule exposition. Vues cavalières, panoramas, portraits de monuments, œuvres pittoresques, scènes de la modernité, intimité de la rue et des lieux familiers,etc. Tout cela a été dessiné, aquarellé, peint, copié, lithographié et photographié.

Aujourd'hui, inauguration de l'exposition #CaenenImages. Vous pourrez découvrir, dès le 5 avril, la ville de #Caen sous le regard de nombreux artistes, du XIXe siècle à la reconstruction. Un grand bravo aux équipes du @MuseeNormandie pour leur travail ! pic.twitter.com/LPYjcSXRU1 — Joël Bruneau (@joelbruneau) 3 avril 2019

Les œuvres vont varier

Présentée jusqu'en janvier 2020, l'exposition ne cessera d'évoluer, grâce à la rotation d'œuvres fragiles tous les 3 mois. Visites et animations ponctueront également l'événement tout au long de la période.

Pratique. Du 5 avril 2019 au 5 janvier 2020 au musée de Normandie. 5,50€. Gratuit - 26 ans.