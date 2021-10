Caen. D-Day, les 7 expositions à ne pas manquer en Normandie

Norman Rockwell au Mémorial de Caen

Pendant cinq mois, l'exposition dédiée aux toiles du célèbre artiste américain Norman Rockwell, est proposée au Mémorial de Caen. Pour la première fois, ces œuvres ont quitté le sol américain pour rejoindre l'Europe et le musée de Caen du 10 juin au 27 octobre, avec notamment les tableaux des Quatre Libertés, en référence aux déclarations de Franklin D.Roosevelt en 1941.

Pratique: Mémorial de Caen, Esplanade Général Eisenhower. Du 10 juin au 27 octobre. Entrée sur réservation : 10 €.

Expositions en plein air sur la côte

D'avril à novembre, les curieux, touristes ou autres passants pourront découvrir dans sept communes de la côte de Nacre un circuit-expo en plein air "Dans leurs pas". Gratuites, elles sont placées à Courseulles-sur-mer, Bernières-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer, Douvres-la-Délivrande et Reviers/Bény-sur-mer. Cette exposition relate des témoignages et biographies de soldats et de civils qui ont vécu le débarquement du 6 juin 1944 et la Libération.

À la batterie de Merville-Franceville, l'exposition "Ils ne savaient pas que c'était impossible" sera visible du 6 au 9 juin. Elle a pour but de retracer l'histoire de l'assaut de la batterie par les parachutistes britanniques du 9e bataillon du colonel Otway. Entrée : à partir de 15 €.

Parmi les expositions temporaires, on note également celle du centre Juno Beach de Courseulles-sur-mer, installée depuis le 1er mars. "Les femmes dans la guerre 1939-45" a pour but de relater la manière dont les femmes canadiennes et européennes ont vécu la seconde guerre mondiale. Entrée : 4 €.

Les plages au cœur

de la guerre

Autre rendez-vous sur la côte : une récente extension du musée d'Omaha Beach permettra d'accueillir l'exposition "D-Day, ils débarquent" du 30 mai au 30 août. Sur 1 200m2, elle présente des pièces exceptionnelles, jamais montrées au public comme des costumes, films, photos ou encore objets du quotidien des soldats. Entrée : 5 €.

Les archives départementales du Calvados à Caen se mettent aussi à la couleur du D-day. Jusqu'au 30 septembre, une exposition "Parcours des résistants" met en lumière leur rôle pendant la guerre. Des portraits de résistants célèbres, méconnus ou oubliés seront aussi à découvrir. Entrée gratuite.

Le musée de la radio de Creully inauguré

Saviez-vous qu'il existe un musée de la radio dans le château de Creully-sur-Seulles ? Si non, ce n'est pas trop tard. À l'aube des festivités du D-Day, une association a pris en main l'animation. Après une restructuration totale de la tour carrée par la municipalité, qui avait servi de studio à la BBC pendant la seconde guerre mondiale, celle-ci va être inaugurée le 6 juin prochain. L'occasion de découvrir le matériel de l'époque, l'histoire de la radio et les différentes évolutions du média.

