Le Havre. Tennis de table : le club voit grand

Le tennis de table a été un des sports phares des derniers JO de Paris 2024 grâce aux performances des frères Lebrun. Cet engouement se ressent jusqu'au club du Havre (ATTH). En septembre, plus de jeunes ont poussé la porte du gymnase Descartes pour le plus grand bonheur de son président Alain Lemonnier. Et ce n'est pas la seule raison de son enthousiasme. L'ATTH joue pour la première fois, cette saison, en Pro B, un championnat qui sourit aux Havrais. A deux journées de la fin, les Havrais sont 5e du classement. Le club espère terminer dans les huit premiers pour s'assurer le maintien et éviter les play-downs.

Se maintenir en Pro B

"On ne s'attendait pas à autant d'adversité, mais cette saison est plutôt satisfaisante", se réjouit Yann Delays, entraîneur. En neuf rencontres, les Havrais ont remporté cinq matchs. De quoi donner de la confiance pour la suite avec un déplacement à Bruille le 10 février et la réception de Tours le 15 février. "Terminer avec 23 points en décembre, on aurait signé tout de suite, en début de saison."

Pour la suite, Yann Delays voit toujours l'ATTH en Pro B et rêve d'un centre de formation. "Il faut mieux se structurer pour se maintenir à ce niveau. On forme bien les jeunes, mais ils partent rapidement en sport étude à Rouen et Caen. Il faut faire en sorte qu'ils restent." Même son de cloche du côté du président qui a l'intention de passer la main. Il y a actuellement 290 adhérents au club. "C'est en légère augmentation, mais de toute façon nous ne pouvons pas en accepter plus. Il faudrait à terme agrandir ou trouver un autre local." La montée en Pro B a aussi eu un effet sur les autres équipes. C'est l'ensemble de l'ATTH qui se sent surmotivé. L'équipe 2 joue pour la montée en N1 et les filles vont monter en N3.

Trouver des financements

Alain Lemonnier est donc un président heureux même si la gestion financière l'inquiète un peu. "C'est difficile. Le budget prévisionnel pour 2024-2025 est de 260 000 euros, contre 160 000 euros la saison passée. Ce qui coûte cher ce sont les salaires et les déplacements. On a dû aller jouer à Nice en avion et à Fréjus en train." Il espère toujours que des sponsors s'impliquent dans le club. "D'autant qu'on fait le plein lors des rencontres de Pro B, environ 150 personnes à chaque match. C'est bien plus que ce que l'on faisait en N1."