Tennis de table. Au club du Havre, on se réjouit de la médiatisation des JO

C'est ce que l'on appelle la magie des Jeux. Les Français se sont passionnés pour le tennis de table en suivant et encourageant les frères Lebrun (Alexis et Félix). La discipline n'est pourtant pas très médiatisée en France. Les clubs espèrent bien, maintenant, capitaliser sur ce nouveau succès. C'est le cas pour Alain Lemonnier, le président de l'ATTH (l'association de tennis de table du Havre).

"Les prophètes du tennis de table"

"C'est exceptionnel. Quelque chose s'est déclenché, et tant mieux pour nous." Alain Lemonnier est bien conscient que cette mise en lumière est le fruit des performances des deux jeunes montpelliérains. "Ils sont jeunes, sympathiques. Ils ont tout. Ce sont les prophètes du tennis de table."

Le président havrais n'y voit que du bon. "Nous sommes l'un des sports les plus pratiqués au monde, mais qui est sous-médiatisé en France. Et le problème de la sous-médiatisation, c'est le manque de subventions. Avec les Lebrun, on espère être plus aidés. Je pense que ça va déclencher beaucoup de choses." Si la plupart des Français ont découvert Alexis et Félix Lebrun lors des derniers JO, ce n'est pas le cas pour Alain Lemonnier. "On les a rencontrés en N2 il y a 3 à 4 ans. On a bien appris à les connaître. Ils nous avaient largement battus. Et il y a un peu moins de 2 ans, ils sont venus à Montivilliers pour un championnat de France universitaire."

L'ATTH en ProB

L'ATTH évoluera cette saison en ProB. C'est la première fois que le club atteint le niveau professionnel. Le championnat débutera le 10 septembre avec un déplacement à Nice. Le club est installé au gymnase Descartes du Havre et compte 270 licenciés.