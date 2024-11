Seine-Maritime. De la magie pour tous : ils préparent un Noël solidaire

Noël a lieu dans près d'un mois et pourtant, en ce mois de novembre, les associations rouennaises se mobilisent déjà.

Le Cadeau du cœur

Depuis 2020, "nous collectons des boîtes cadeaux qu'on va offrir aux plus démunis, explique Hanane Labardacq, co-créatrice du Cadeau du cœur. Les colis sont composés de cinq éléments principaux", ajoute-t-elle : un produit d'hygiène, un vêtement chaud, un produit alimentaire festif comme du chocolat, un produit de loisir et un petit mot doux. Ensuite, il faut emballer le tout puis "noter sur la boîte à qui elle est destinée, homme, femme, garçon ou fille s'il s'agit d'enfants puis on la dépose dans l'un des points de collecte", relate Hanane Labardacq. Au total, 29 points de collecte sont mis en place en Normandie.

Le calendrier de l'Avent du Lions Club

Pour la deuxième fois, l'association le Lions Club Duclair Les abbayes vend son calendrier de l'Avent à 10 euros. Une case ouverte donne une chance de participer à un tirage au sort pour gagner des lots via un QR code. Il n'y en a pas 24, mais 40, allant de 200 à 1 600 euros. "Cette idée vient des Lions Club de Belgique et d'Alsace", indique Bruno Héron, responsable de l'opération. L'objectif : récolter de l'argent pour "venir en aide aux adolescents en pédopsychiatrie au CHU et permettre à des enfants de partir en vacances via le programme Vacances plein air", insiste-t-il. Objectif à atteindre : 2 000 calendriers vendus avant décembre. Des nuitées dans des hôtels, des sculptures, peintures et même des déjeuners au restaurant sont à gagner.

Les Pères Noël verts

du Secours populaire

Depuis 1976, "les Pères Noël verts sont les collecteurs bénévoles du Secours populaire français. Ils enfilent leur bonnet vert pour aider notre Père Noël rouge", raconte Emilie Le Bigre, secrétaire générale de la fédération du Secours populaire de Seine-Maritime. Livres, jouets et boîtes à chaussures garnies de mots doux et produits festifs sont récoltés pour les familles les plus précaires. "L'objectif est que Noël n'oublie personne", assure Emilie Le Bigre. Le Secours populaire met aussi en place des actions pour Noël. Du 21 au 23 novembre à Rouen, l'association sera présente au chalet solidaire du marché de Noël et les 11 et 18 décembre, un spectacle de magie sera organisé pour les 4 000 personnes accompagnées par le Secours populaire de l'antenne de Rouen. Jusqu'au 11 janvier, les bénévoles seront également présents à l'espace du Palais pour collecter de l'argent en emballant les cadeaux.

Le repas festif

des Petits Frères des pauvres

L'antenne rouennaise de l'association Les Petits Frères des pauvres organise plusieurs animations à destination de ses bénéficiaires pour Noël. "Nous serons présents au marché de Noël à Rouen le 24 novembre pour récolter des fonds", annonce Béatrice Gosse, bénévole en charge des animations. Pour cela, "nous préparons de petits objets de décoration". Ce qui caractérise l'association, c'est aussi son repas du 24 décembre midi pour les personnes isolées. Il se déroulera cette année au centre Jean-Texier des Hauts-de-Rouen. Un traiteur se chargera des petits plats.

Toutes ces associations s'investissent plus que jamais pour que Noël reste un moment positif procurant de la joie.